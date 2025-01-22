Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de okul yöneticileri disiplin amirliği semineri düzenlendi

        Artvin'de okul yöneticileri disiplin amirliği ve muhakkiklik rolleri semineri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de okul yöneticileri disiplin amirliği semineri düzenlendi
        ABONE OL

        Artvin'de okul yöneticileri disiplin amirliği ve muhakkiklik rolleri semineri yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gazi Orta Okulu’nda düzenlediği seminere katılan Vali Turan Ergün, eğitimin her bireyin hayatını şekillendiren, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

        Vali Ergün, eğitimde kaliteyi artırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Her bir okulumuzun ve öğrencimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitimde kaliteyi artırmak asıl amacımızdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımlar eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümün kapılarını aralamaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mesleki eğitimi önceliklendiren politikalarla, huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Siz değerli eğitimcilerimiz sayesinde, eğitim ve öğretim bir milletin özünü koruyarak geleceğini inşa etmesini sağlar."

        Eğitimde okul, veli ve öğrenci işbirliğine dikkati çeken Ergün, "İlimiz genelinde okul idareleri ve öğretmenlerimiz tarafından okul veli iş birliği konularında yürütülen çalışmalar önemli bir yer tutmakta olup, velilerimizi eğitim süreçlerine daha aktif katmak amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Özellikle velilileri de dahil edecek şekilde okuma etkinliklerinin düzenlenmesi iyi uygulama örneklerinin başında gelmektedir." dedi.

        Seminere, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Artvin'de jandarma ekipleri şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Artvin'de jandarma ekipleri şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Ardanuç Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik eğitsel oyunlar düzenleniyo...
        Ardanuç Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik eğitsel oyunlar düzenleniyo...
        AK Parti Artvin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Artvin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
        Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
        Av sırasında kalbine yenik düştü
        Av sırasında kalbine yenik düştü
        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı