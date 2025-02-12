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        Hopa'da ilçe merkezi, 11 köy ve tarım arazileri taşkınlardan korunacak

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hopa ilçe merkezi, 11 köy ve 660 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:14
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        Hopa'da ilçe merkezi, 11 köy ve tarım arazileri taşkınlardan korunacak
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        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hopa ilçe merkezi, 11 köy ve 660 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in en çok yağış alan bölgelerinden biri olan Hopa ilçesindeki Sundura Deresinde sık sık taşkınlar yaşandığına dikkati çekti.

        Taşkınların önüne geçmek için Sundura Deresi havzasında bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Balta, Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1. kısım inşaatı kapsamında hidrolik kesiti yetersiz olan taşkın kontrol duvarlarının yıkılarak yenisinin inşa edildiğini bildirdi.

        Balta, proje kapsamında sahilde 600 metre duvar imalatının tamamlandığı bilgisini paylaşarak, "400 metre temel betonu dökülmüştür. Sol sahilde 500 metre temel iyileştirme betonu dökülmüştür. Yeni yapılacak duvarlar için kazı çalışmaları devam etmektedir. Bu proje ile 1 ilçe merkezi, 11 köy ve 660 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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