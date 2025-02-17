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        Artvin'de Türk Hava Kurumu'nun 100. yılı kutlandı

        Artvin'de Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:14
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        Artvin'de Türk Hava Kurumu'nun 100. yılı kutlandı
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        Artvin'de Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

        Milli İrade Meydanı'ndaki törende, THK Artvin Şube Başkanı Emin Üçüncü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Üçüncü, 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulan ve bugün Türk Hava Kurumu olarak bilinen kurumun, Türkiye Cumhuriyet'in havacılık alanındaki ilk ve en büyük adımı olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün, "İstikbal göklerdedir" sözünün, Türkiye'nin havacılık alanındaki vizyonunun yol haritasına dönüştüğünü ifade eden Üçüncü, "Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve ulusun geleceğini, bilimin ve teknolojinin ışığında şekillendirme kararlılığı, havacılığın sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda milli güvenliğin ve tam bağımsızlığın temel taşı olduğunu da bizlere hatırlattı." diye konuştu.

        Üçüncü, daha sonra beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

        Vali Ergün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, THK'in Türk Havacılığında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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