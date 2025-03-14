Yolları İstanbul'da kesişen doktor çift, 25 bin nüfuslu ilçede aynı hastanede hizmet veriyor
YUSUF OKUR - Borçka Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Okay ve Ecem Kulaksız çifti hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.
YUSUF OKUR - Borçka Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Okay ve Ecem Kulaksız çifti hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.
Görev yaptıkları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tanıştıktan bir süre sonra evlenen Kulaksız çifti, 2,5 yıldır aynı hastanede görev yapıyor.
Evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtan çift, hastaları için özveriyle çalışıyor.
Aile hekimi uzmanı olan ve aynı zamanda Borçka Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Okay Kulaksız, AA muhabirine, meslektaşı ile evli olmasının güzel yanları bulunduğunu söyledi.
Hastaların durumu ve çeşitli tıbbi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kulaksız, "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden birlikte geliyoruz." ifadesini kullandı.
- "Halkla içli dışlıyız"
Kulaksız, ilçede çoğu kişi tarafından tanındıklarına değinerek, "Doktor kimliğimiz mesleki hayatımızın dışında da devam ediyor. Sokakta, caddede eşimle yürürken vatandaşların sordukları sorulara cevap veriyoruz. Halkla içli dışlıyız. Bundan da karı koca olarak memnunuz. Küçük yerde karımla birlikte doktorluk yapmak bizim için güzel bir tecrübe." diye konuştu.
- "Birbirimizin gelişimine katkı sağlıyoruz"
Çok sevdiği mesleğini kendisinin ve eşinin ailesinde de sürdürenlerin olduğunu aktaran Kulaksız, şöyle devam etti:
"Kardeşim ve kuzenlerim de hekim oldu. Ben hekim olunca onlar da hekimliği seçti herhalde. 'Küçük kalkar büyüğe bakar' derler. Birinin öncülük etmesi, diğerlerinin de o mesleği tercih etmesini sağlıyor. Eşim de hekim. Karı koca olarak yıllardır aynı hastanelerde sağlık hizmeti sunuyoruz. Evde bile çoğu zaman tıp ve hastalar hakkında konuşup fikir alışverişi yapıyoruz. Farklı bir gözle değerlendirmek de tıpta önemli. Birbirimizin gelişimine katkı sağlıyoruz."
Aynı hastanede aile hekimi uzmanı olan Ecem Kulaksız da mesleğe Ardahan'da başladıktan sonra İstanbul'da devam ettiğini, 2,5 yıldır da Artvin'de çalıştığını belirtti.
Eşiyle 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı dönemde tanıştığını aktaran Kulaksız, şunları kaydetti:
"Orada evlendik ve aynı hastanede görev yaptık. Uzmanlık alınca Artvin'e atandık. 2,5 yıldır da Borçka'da birlik görev yapıyoruz. Birbirimize evde olduğu gibi işte de destek oluyoruz. Zorlandığımız vakalarda bilgi alışverişi yapıyoruz, duygusal açıdan da destek oluyoruz. Bu yüzden kocamla aynı yerde çalışmak güzel bir duygu."
- "Büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz"
İş hayatındaki birlikteliklerinin evliliklerine olumlu yansıdığını dile getiren Kulaksız, "Birbirimize çok daha fazla güven duyuyoruz. Birçok evli çift eşinin iş disiplinini görmüyor, o yüzünü bilmiyor. Biz sürekli birlikteyiz ve aynı branştayız. Birbirimizin yaşadığı zorlukları gayet iyi anlayabiliyoruz. Aynı zamanda başhekimim ve yöneticim. Sınırlarımızı koruyarak büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.
Ailesinde de çok sayıda sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Kulaksız, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kardeşim radyoloji uzmanı asistanı. Kuzenlerim hekim. Anne ve babam sağlık çalışanı. Doktorluğu tercih etmemde annem ve babam önayak oldu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda anılmak güzel. Ben toplumdan sağlık çalışanlarına sadece bir gün değil her zaman saygı gösterilmesini, değer verilmesini istiyorum."
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