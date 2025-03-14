Yolları İstanbul'da kesişen doktor çift, 25 bin nüfuslu ilçede aynı hastanede hizmet veriyor

YUSUF OKUR - Borçka Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Okay ve Ecem Kulaksız çifti hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Görev yaptıkları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tanıştıktan bir süre sonra evlenen Kulaksız çifti, 2,5 yıldır aynı hastanede görev yapıyor.

Evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtan çift, hastaları için özveriyle çalışıyor.

Aile hekimi uzmanı olan ve aynı zamanda Borçka Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Okay Kulaksız, AA muhabirine, meslektaşı ile evli olmasının güzel yanları bulunduğunu söyledi.

Hastaların durumu ve çeşitli tıbbi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Kulaksız, "Karşılaştığımız zorlukların üstesinden birlikte geliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Halkla içli dışlıyız"

Kulaksız, ilçede çoğu kişi tarafından tanındıklarına değinerek, "Doktor kimliğimiz mesleki hayatımızın dışında da devam ediyor. Sokakta, caddede eşimle yürürken vatandaşların sordukları sorulara cevap veriyoruz. Halkla içli dışlıyız. Bundan da karı koca olarak memnunuz. Küçük yerde karımla birlikte doktorluk yapmak bizim için güzel bir tecrübe." diye konuştu.

- "Birbirimizin gelişimine katkı sağlıyoruz"

Çok sevdiği mesleğini kendisinin ve eşinin ailesinde de sürdürenlerin olduğunu aktaran Kulaksız, şöyle devam etti:

"Kardeşim ve kuzenlerim de hekim oldu. Ben hekim olunca onlar da hekimliği seçti herhalde. 'Küçük kalkar büyüğe bakar' derler. Birinin öncülük etmesi, diğerlerinin de o mesleği tercih etmesini sağlıyor. Eşim de hekim. Karı koca olarak yıllardır aynı hastanelerde sağlık hizmeti sunuyoruz. Evde bile çoğu zaman tıp ve hastalar hakkında konuşup fikir alışverişi yapıyoruz. Farklı bir gözle değerlendirmek de tıpta önemli. Birbirimizin gelişimine katkı sağlıyoruz."