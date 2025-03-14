Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Otobüs Terminali mevkisinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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