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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:43
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Otobüs Terminali mevkisinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 2 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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