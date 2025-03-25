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        Yeşilay, Artvin'de anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi

        Yeşilay Artvin Şubesi, bağımlılık riski ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:42
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        Yeşilay, Artvin'de anaokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi
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        Yeşilay Artvin Şubesi, bağımlılık riski ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeşilay Artvin Şubesi'nden yapılan açıklamada, sağlıklı ve bilinçli nesiller için eğitici, önleyici ve koruyucu faaliyetlerle çocuklarla bir araya gelindiği belirtildi.

        "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Şehit Ömer Zeki Varan Anaokulu'nda yapılan etkinlikte, renkli görseller, eğlenceli animasyonlar ve interaktif oyunlar kullanılarak çocukların ilgisini çekecek bir eğitim ortamı sağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Artvin Şubesi Şube sorumlusu Sosyolog Mehtap Şentürk, okul öncesi çağdaki çocuklara sağlıklı yaşamın temellerini anlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Şentürk, etkinlik sayesinde çocukların bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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