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        Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

        Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:27
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        Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
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        Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Vali Turan Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, güçlü aile yapısının güçlü toplumun en önemli şartlarından biri olduğunu söyledi.

        Ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin sadece bireylerin mutluluğu ve huzuru için değil, aynı zamanda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

        "Türk toplumu, kadim geleneğe sahip olarak tarih boyunca aileyi her zaman merkezine almış ve aile bağlarını güçlü tutmayı başarmıştır. Milletimizin binlerce yıldır tarih sahnesinde var olmasının temelinde de aile kurumuna verdiği değerin önemi büyüktür. Bu değer, gelecek binlerce yılda var olmamızın da teminatı olacaktır."

        Ergün, modern dünyada şehirleşmenin artmasıyla aile bağlarının giderek zayıfladığına, bu durumun aileyi koruma gerekliliğini daha da artırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "TÜİK verilerine göre, Artvin genelinde evlilik sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,85 azalarak 2024 yılında 925'e düşerken, boşanma sayısı ise yüzde 3,85 artarak 243'e yükselmiştir. Bu tablo, aile değerlerimizi koruma ve destekleme konusunda daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini açıkça ortaya koymakta ve hep birlikte hareket etmemizin önemini vurgulamaktadır."

        Ergün, çalıştayın ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek, aile yapısını daha da sağlamlaştırmak ve geleceğe yönelik eylem planları oluşturmak adına önemli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik ise aile olmanın önemine işaret etti.

        Ev ile yuvanın farklı şeyler olduğunu anlatan Bozçelik, "Ev almak önemlidir ama yuva olmak başka bir şey. Bizim evlerimizi yuvaya döndürmeye ihtiyacımız var. Bu da aile kavramı üzerinden olacaktır. Bizim hanelerimizi yuvaya çevirmeye, ailelerimizi sağlamlaştırmaya, toplumun temeli aileyi dinamik hale getirmeye ve bunu sürekli kılmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünmemiz gerekiyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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