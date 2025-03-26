Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Artvin'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, güçlü aile yapısının güçlü toplumun en önemli şartlarından biri olduğunu söyledi.

Ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin sadece bireylerin mutluluğu ve huzuru için değil, aynı zamanda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Türk toplumu, kadim geleneğe sahip olarak tarih boyunca aileyi her zaman merkezine almış ve aile bağlarını güçlü tutmayı başarmıştır. Milletimizin binlerce yıldır tarih sahnesinde var olmasının temelinde de aile kurumuna verdiği değerin önemi büyüktür. Bu değer, gelecek binlerce yılda var olmamızın da teminatı olacaktır."

Ergün, modern dünyada şehirleşmenin artmasıyla aile bağlarının giderek zayıfladığına, bu durumun aileyi koruma gerekliliğini daha da artırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: