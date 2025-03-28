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        Arhavi'de öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:36
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        Arhavi'de öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Arhavi Orman İşletme ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Arhavi-Hopa arasındaki Sahil Karayolları Denetim İstasyonu bölgesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, Orman İşletme Müdürü Kezban Öztürk, Mehmet Nazif Günal İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrenci ve velileri katıldı.

        Kaymakam Çimşir, öğrencilerle birlikte fidan dikmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Belediye Başkanı Ataselim ise bu tür organizasyonların çocukların çevreye duyarlılığını artırdığını vurguladı.

        Katılımcılar, çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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