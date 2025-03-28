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        Artvin'de bayram tatili tedbirleri artırıldı

        Artvin'de, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:04
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        Artvin'de bayram tatili tedbirleri artırıldı
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        Artvin'de, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

        Vali Turan Ergün, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında günlük 116 ekip olmak üzere toplamda 547 güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi.

        Vatandaşların huzur ve güven ortamında güzel bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin aldığının altını çizen Ergün, "Bayramda vatandaşlarımızın yoğun olacağı yerler, şehir içi ve şehirlerarası yollar, alışveriş yerleri, mezarlıklar, ibadethaneler, otogarlar ve umuma açık mahallerde aldığımız güvenlik tedbirlerini artırarak yeteri kadar kolluk personeli ve araç gereç görevlendirdik." dedi.

        Ulaştırma, haberleşme, enerji ve diğer tüm kamu hizmetleriyle ilgili önceden alınan tedbirlerin de bayram öncesi, süresi ve sonrası için yeniden gözden geçirildiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

        "Sahil Güvenlik Hopa Karakol Komutanlığında 37 personel, 3 yüzer unsur ve 2 kara aracıyla görev yapacak. Sağlık Müdürlüğünce bayram boyunca 93 acil sağlık çalışanı olmak üzere 224 personel görev yapacak, 24 ambulans kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. İtfaiye birimleri yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuzda olacak. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardımın sağlanması için 19 personel görev yapacak. Bayram tatili boyunca halk sağlığı ve güvenli gıda arzı için 16 gıda denetçisi görevlendirilmiştir."

        Bayram tatili boyunca ekiplerin görev başında olacağını belirten Ergün, il girişleri ve ilçeler arasındaki yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceğini dile getirdi.

        Ergün, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, kasa-raf uyumsuzluğu, tarife ve fiyat listelerine yönelik denetimlerini sıklaştırılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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