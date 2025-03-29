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        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6,6 milyar liralık katkı

        YUSUF OKUR - Yusufeli Barajı'ndaki hidroelektrik santralinde (HES) bugüne kadar 2 milyar 455 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:37
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        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6,6 milyar liralık katkı
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        YUSUF OKUR - Yusufeli Barajı'ndaki hidroelektrik santralinde (HES) bugüne kadar 2 milyar 455 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

        Artvin'de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda ilk üretimin başladığı 2 Kasım 2023'ten bu yana 2 milyar 455 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 6 milyar 620 milyon gelir elde edildi.

        Toplam 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına su kaynağı olurken, nehrin getirdiği rüsubatı da önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltıyor.

        28 Mart itibarıyla su seviyesi 235 metre olan Yusufeli Barajı'nın rezervuarında 1 milyar 100 milyon metreküp su bulunuyor.

        - "Önümüzdeki aylarda elektrik üretimi daha da artacaktır"

        Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde kurulu 5 barajda üretilen elektrikle, hidroelektrik üretiminde önemli yere sahip olduklarını söyledi.

        Ergün, Türk mühendis ve işçileri tarafından milli sermayeyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in, Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olduğunu belirtti.

        Barajlardaki su seviyesinin elektrik üretimine bağlı olarak düşüp yükseliş gösterdiğini ifade eden Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu yıl Artvin, yağışlı ve ağır kış geçirdi. Çok kar yağdı. Karın erimesiyle barajların doluluk oranı daha da artacaktır. Su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda elektrik üretimi daha da artacaktır. Gerekli planlamalar yapılmış durumda. Yusufeli Barajı ve diğer barajlarda elektrik üretimi planlama dahilinde düzenli şekilde yapılıyor."

        - "Elektrik üretiminde kullanılabilecek su seviyesi yüzde 10'un üzerinde"

        Zorlu coğrafyada inşa edilmesi nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak da adlandırılan Yusufeli Barajı'nın rezervuarındaki su miktarının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ve mevsimsel olarak bu seviyenin her geçen gün yükseldiğini vurgulayan Ergün, elektrik üretiminde kullanılabilecek su seviyesinin de yüzde 10'un üzerinde olduğunu kaydetti.

        Ergün, Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan ve Mart 2024'ten bu yana tam kapasiteyle üretime devam eden Yusufeli Barajı'nda aradan geçen sürede 2 milyar 455 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 6 milyar 620 milyon lira katkı sağlandığını vurguladı.

        Yusufeli Barajı'nın her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluştuğunu, 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Ergün, şunları söyledi:

        "Barajdaki ilk üretim, üçüncü ünitenin devreye alındığı 2 Kasım 2023'te başladı. 12 Aralık 2023'te ikinci ünite de devreye alındı. Birinci ünitesi ise Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünde 7 Mart 2024'te devreye alınan baraj, tam kapasite üretimini sürdürüyor. 2 milyar 455 milyon kilovatsaat enerji üretilmiş. Bu çok ciddi rakam, bu gurur hepimizin."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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