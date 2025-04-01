Artvin'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü

Artvin'de jandarma ekiplerince denetimlere devam edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için güvenlik tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kentin farklı noktalarında oluşturulan trafik ve asayiş kontrol noktalarında sürücü ve yolculara, çikolata ikram etti.

Trafik kurallarına uyulmasının önemini sürücülere hatırlatan ekipler, KADES uygulamasını tanıttı ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ekipler, çocuklara ise Jandarma Çocuk ve Jandarma Trafik dergilerini armağan etti.