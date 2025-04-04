Artvin'de 4 ev ile cami ve lojmanı yandı

Ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 4 ev ile Dutlu Camisi ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dutlu köyünde Mehmet Özcan'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki evlere ve camiye sıçradı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

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