Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden, saklandıkları tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan aralarında cinayet zanlısının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden, saklandıkları tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan aralarında cinayet zanlısının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele faaliyeti kapsamında, Gürcistan'a geçmek için Sarp köyü mevkisinde sıra bekleyen yabancı plakalı tırda arama yaptı.

        Ekipler, dorsede yaptıkları aramada nakliye ürünleri arasında saklanmış 3 kişiyi yakaladı.

        Yapılan incelemede, bu kişilerin, 11 Ocak 2025'de İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayının firarisi olarak aranan ve 8 suç kaydı da bulunan M.A (38), "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 6 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S (27) ile "dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı bulunan R.A (24) olduğu belirlendi.

        Zanlılar ile organizatör olduğu tespit edilen Ö.D.A. (30) ve S.U. (32) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.S, Ö.D.A. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.A. ise serbest bırakıldı.

        El konulan tır ise Sarp Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor

        Benzer Haberler

        Artvin'de 4 ev, cami ve lojman yandı
        Artvin'de 4 ev, cami ve lojman yandı
        Artvin'de 4 ev ile cami ve lojmanı yandı
        Artvin'de 4 ev ile cami ve lojmanı yandı
        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Artvin'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Artvin'de ormanda heyelan; ağaçların devrilme anı kamerada
        Artvin'de ormanda heyelan; ağaçların devrilme anı kamerada