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        Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:23
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        Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Vake Mahallesi'nde Uğur Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin müdahalesine rağmen evin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürülen ev, kullanılamaz hale geldi

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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