Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin müdahalesine rağmen evin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Vake Mahallesi'nde Uğur Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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