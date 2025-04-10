Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Artvin'de bir köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Vake Mahallesi'nde Uğur Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin müdahalesine rağmen evin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürülen ev, kullanılamaz hale geldi
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