Yurda yasa dışı yollarla giren ve yardım talebinde bulunan şüphelilere 11 saat süren kurtarma operasyonu

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen arama çalışması başlattı.

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