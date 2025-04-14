Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

        Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Çimşir, Çanakkale ruhunu yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu müze, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Öğrencilerimiz ve halkımız bu eşsiz tarihe yakından tanıklık ediyor." dedi.

        Gezici Müze Müdürü Ali Murat Kalegil ise müzenin önemine dikkati çekerek, "Sergide savaş dönemine ait 1090 kültürel varlık yer alıyor. Çanakkale Cephesinde görev yapan genç komutanlar, Cumhuriyetimizin kuruluşuna da öncülük etti. O yüzden diyoruz ki Cumhuriyetin ön sözü Çanakkale'de yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Müze, 20 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Artvin'de operatörün heyelandan son anda kurtulduğu anlar kamerada
        Artvin'de operatörün heyelandan son anda kurtulduğu anlar kamerada
        Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
        Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
        Artvin'de boğa güreşi heyecanı
        Artvin'de boğa güreşi heyecanı
        Yurda yasa dışı yollarla giren ve yardım talebinde bulunan şüphelilere 11 s...
        Yurda yasa dışı yollarla giren ve yardım talebinde bulunan şüphelilere 11 s...
        Yasa dışı yollarla ülkeye girip kaybolan 4 kişi bulunup, tutuklandı
        Yasa dışı yollarla ülkeye girip kaybolan 4 kişi bulunup, tutuklandı
        Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı