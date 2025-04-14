Arhavi'de Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Recai Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çimşir, Çanakkale ruhunu yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu müze, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Öğrencilerimiz ve halkımız bu eşsiz tarihe yakından tanıklık ediyor." dedi.

Gezici Müze Müdürü Ali Murat Kalegil ise müzenin önemine dikkati çekerek, "Sergide savaş dönemine ait 1090 kültürel varlık yer alıyor. Çanakkale Cephesinde görev yapan genç komutanlar, Cumhuriyetimizin kuruluşuna da öncülük etti. O yüzden diyoruz ki Cumhuriyetin ön sözü Çanakkale'de yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Müze, 20 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.