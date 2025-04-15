Artvin'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

İş yeri sahibi Arslan, "Biraz korktum ama şükür bir sorun yok. Telefon alev aldı söndürdüm. Patlayan telefon bataryasının orijinal olmadığını fark ettim. Mümkün oldukça orijinal parça tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı." dedi.

Kayıtlarda, dükkanda bulunanların panik yaşadıkları, Arslan'ın da alevlere müdahale etmesi yer alıyor.

Arslan'ın başka bir müşterisiyle sohbet ettiği sırada telefonun bataryası patladı.

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