Artvin'de ORKÖY projesi kapsamında vatandaşlara traktör desteği

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı'nca (ORKÖY) alınan 9 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ORKÖY projesi kapsamında bu yıl 480 aileye 12 milyon lirası hibe olmak üzere toplamda 60 milyon lira kredi desteği sağlandı.

ORKÖY faaliyetleri kapsamında alına 25 traktörün 9'u Ardanuç ilçesinde düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, AA muhabirine, traktör desteğinin devletin, üretici ve köylünün her zaman yanında olduğunun en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Sözen, traktörlerin çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, bol ve hayırlı kazanç sağlaması temennisinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı destekleme programları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığı'nın orman köylüsü için ciddi bir bütçe ayırdığını söyledi.

Devlet desteği ile traktör sahibi olan Ümit Gülü ise Orman Genel Müdürlüğü'nün desteği sayesinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Artvin'de 48 milyon lirası faizsiz kredi, 12 milyon lirası hibe olmak üzere 60 milyon liralık bir bütçemiz var. Bugün Ardanuç ilçemizde 9 adet traktörün anahtar teslimini köylülerimize yaptık. Bu desteklerle kırsal kalkınmayı amaçlıyoruz. Ormancılık faaliyetlerini desteklemeyi ve yerinde kalkınmayı sağlamak istiyoruz. Artvin'de toplamda 25 adet traktör vereceğiz. ORKÖY destekleri kapsamında 91 orman köyünde 480 aileye kredi ve hibelerle destek olacağız. Traktörün yanı sıra dam örtüldüğü, dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci, güneş enerji sistemleri, su ısıtma sistemleri ve arı desteklerimiz var. Artvin ilinde kırsal kalkınma için çalışmalarımız devam edecek."

Emeği geçenlere teşekkür eden Gülü, "Hibe ve krediden yararlanarak aldığımız bu traktörlerle tarlalarımızda, çiftliklerimizde üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eren Soy da bir çiftçi olarak devlet desteği ile traktöre kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Emrah Pehlivan da ORKÖY projesiyle bir süredir ihtiyaç duyduğu traktörü satın aldığına değinerek, "Traktöre çok ihtiyacım vardı. Bakanlığımızın yaptığı bu destekten dolayı çok mutluyuz. Devletimiz iyi ki var." dedi.