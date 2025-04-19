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        Artvin'de boğa sahibini yaraladı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğanın yaraladığı kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:04
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        Artvin'de boğa sahibini yaraladı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğanın yaraladığı kişi tedavi altına alındı.

        Yusufeli Belediyesince Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivalinde, Akif Uğur'a ait 500 kilogram ağırlığındaki "Ertuğrul" adlı boğa, küçük orta boyda mücadele etti.

        Rakibini yenerek bir üst tura yükselen boğa, arenadan çıkartılmaya çalışıldığı sırada boynuzuyla sahibine vurarak yere düşürdü.

        Yaralanan Uğur, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı.

        Uğur, sevk edildiği Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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