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        Artvin'de kara yoluna düşen kaya ulaşımı tek şeride düşürdü

        Artvin-Ardanuç kara yolunda, kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:07
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        Artvin'de kara yoluna düşen kaya ulaşımı tek şeride düşürdü
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        Artvin-Ardanuç kara yolunda, kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kara yolunun 35. kilometresindeki Ferhatlı köyü mevkisine, yamaçtan yuvarlanan kaya düştü.

        Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda, jandarma ve karayolları ekipleri, işaret levhaları ve güvenlik şeritleriyle önlem aldı.

        Kayanın parçalanarak yoldan kaldırılması için yarın çalışma yapılmasının planlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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