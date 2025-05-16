Artvin'de seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Özdemir Bağdatlı idaresindeki 08 AAE 454 plakalı kamyonette, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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