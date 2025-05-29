Artvin'de 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Artvin'de, hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Artvin'de, hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 yıldır aranan A.T.'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Bir çay bahçesinde çalıştığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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