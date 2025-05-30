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        Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Artvin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:41
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        Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Artvin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, fuhuş soruşturması kapsamında bir otel ve gece kulübü ile 10 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 tüfek kartuşu ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

        Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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