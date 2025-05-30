Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 tüfek kartuşu ile bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, fuhuş soruşturması kapsamında bir otel ve gece kulübü ile 10 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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