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        Artvin'de Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Artvin Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan el sanatları ürünlerine ait yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:09
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        Artvin'de Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Artvin Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan el sanatları ürünlerine ait yıl sonu sergisi açıldı.

        Artvin Gençlik Merkezi sergi salonunda organize edilen sergide, kursiyerlerin öğretim yılı boyunca ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme merkezlerinin insanları sürekli eğiterek önemli bir görev üstelendiğini söyledi.

        Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ergün, "Halk Eğitimi Merkezindeki kurslarda amacımız öğrenmeyi 'ben yapabiliyorum' noktasında bırakmayıp daha ileri noktalara götürmek. Yapılan ürünleri pazarlayıp aile ekonomisine katkıya dönüştürmektir" dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise yeşilin başkenti Artvin'in aynı zamanda eğitim şehri olduğunu belirtti.

        İl genelindeki halk eğitimi merkezlerinde açılan 688 kursta 13 bin 547 kişiye farklı alanlarda eğimler verildiğini aktaran Acar, bu rakamın Artvin'de yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 8'ini oluşturduğunu ifade etti.

        Programda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan özel gereksinimli öğrenciler ile halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

        Konuşmaların ardından Vali Ergün ile protokol üyeleri stantları gezerek ürünleri inceledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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