Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Artvin'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Artvin'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Ekipler, "silahlı yağma" suçundan oluşan 3 farklı dosya kapsamında hakkında toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'ye (30) yönelik Murgul ilçesindeki bir adreste operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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