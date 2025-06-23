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        Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Artvin'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:08
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        Artvin'de hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Artvin'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, "silahlı yağma" suçundan oluşan 3 farklı dosya kapsamında hakkında toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'ye (30) yönelik Murgul ilçesindeki bir adreste operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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