Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 2 kilo 970 gram kubar esrar, 442 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, av tüfeği, 3 şarjör, 29 fişek, 2 av tüfeği kartuşu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
