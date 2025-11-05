Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:26
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 2 kilo 970 gram kubar esrar, 442 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, av tüfeği, 3 şarjör, 29 fişek, 2 av tüfeği kartuşu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.B, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

