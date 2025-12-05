Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de firari hükümlü yakalandı

        Artvin'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:18
        Artvin'de firari hükümlü yakalandı
        Artvin'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'nin yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçacağı bilgisini aldı.

        Sugören mevkisinde durdurulan tırda yapılan aramada yakalanan şüphelinin üzerinden 14,13 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri değerlendirilen E.Y, S.B. ile K.M. gözaltına alındı.

        Şüpheli ile S.B. tutuklanarak Artvin Kapalı Cefa İnfaz Kurumu'na gönderildi. E.Y. hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, K.M ise sınır dışı edildi.

