Artvin'de firari hükümlü yakalandı
Artvin'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Artvin'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'nin yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçacağı bilgisini aldı.
Sugören mevkisinde durdurulan tırda yapılan aramada yakalanan şüphelinin üzerinden 14,13 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri değerlendirilen E.Y, S.B. ile K.M. gözaltına alındı.
Şüpheli ile S.B. tutuklanarak Artvin Kapalı Cefa İnfaz Kurumu'na gönderildi. E.Y. hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, K.M ise sınır dışı edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.