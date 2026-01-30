Habertürk
Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:17
        Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


        Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

