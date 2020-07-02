Türkiye’nin en yüksek barajında "Corona" molası Artvin’in Yusufeli ilçesindeki baraj inşaatında 3 aydır şantiye dışına çıkmadan çalışan işçiler, Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ay daha evlerine gitmeden çalışması istenince, iş bırakma eylemi yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en yüksek barajında "Corona" molası Artvin’in Yusufeli ilçesindeki baraj inşaatında 3 aydır şantiye dışına çıkmadan çalışan işçiler, Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ay daha evlerine gitmeden çalışması istenince, iş bırakma eylemi yaptılar

İHA

Türkiye'nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler

Türkiye’nin en yüksek barajında "Corona" molası Artvin’in Yusufeli ilçesindeki baraj inşaatında 3 aydır şantiye dışına çıkmadan çalışan işçiler, Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ay daha evlerine gitmeden çalışması istenince, iş bırakma eylemi yaptılar

Türkiye’nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler
Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır şantiyeden dışarı çıkamazken, bu sürenin bir kere daha uzatılması üzerine bugün iş bırakma eylemi yaptılar.
Toplu olarak greve gitme kararı aldıkları öğrenilen işçiler, şantiyede müzik eşliğinde horon teperek seslerini yetkililere ve tüm Türkiye’ye duyurmak isterken, baraj inşaatı tamamen durdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, işçiler çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.
Öte yandan yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’te haftabaşında 214 metre gövde yüksekliğine ulaşılmıştı. Dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ...
Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi
YEREL HABERLER Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi
Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi Korona virüsten kaçan doğa severler Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyüne kaçarak burada kamp yapıyor
YEREL HABERLER Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi Korona virüsten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X