Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı, o anlar kameraya yansıdı

Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ArtvinYusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesini ise sel suları bastı.
Artvin'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. ArtvinYusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı. Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.