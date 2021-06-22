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Türkiye’nin en yüksek şelalesi Ciro ziyaretçilerini ağırlıyor 161 metre yüksekliğindeki yamaçtan sularını bırakan şelale ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

İHA

Türkiye’nin en yüksek şelalesi Ciro ziyaretçilerini ağırlıyor 161 metre yüksekliğindeki yamaçtan sularını bırakan şelale ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çok fazla bilinmeyen fakat 161 metre yükseklikten düşerek Türkiye’nin en yüksek şelalesi olan Ciro Şelalesi ziyaretçilerini ağılıyor.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Özgüven Köyü köyünde bulunan birden çok basamak şekline sahip 161 metre yükseklikten düşen Ciro Şelalesi Türkiye’nin en yüksek şelalesi ünvanına sahip. Ülkemizin en güzel trekking rotaları arasında gösterilen Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Kaçkarlar'ın arkasında bulunan Altıparmak Dağları, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. 161 metre yüksekliğindeki Ciro Şelalesi bu yoğun ilginin başlıca sebeplerinden biri.

Ciro ayrı zamanda en yüksek rakımlı şelaleler arasında yer alıyor
Ülkemizdeki en yüksek rakımlı şelalelerden biri olan Ciro Şelalesi, Yusufeli ilçesin 41 kilometre mesafede yer alıyor. Şelaleye ulaşmak için YusufeliSarıgölBarhal istikametine doğru asfalt yoldan ilerleyerek, Balhıbar Köyü kavşağından sağdaki stabilize yolu takip ederek Özgüven Köyü'ne gidiliyor. 2 km’si yaya şeklinde patika yoldan devam edilerek İntkor Yaylası'na ardından da 161 metre yükseklikten dökülen Ciro Şelalesi'nin ulaşmak mümkün. Türkiye’nin en yükse şelalesi unvanına sahip Ciro Şelalesi aynı zamanda 2 bin 348 metre yükseklikte bulunması nedeniyle Türkiye’nin en yüksek rakımlı şelaleleri arasında yer alıyor.

“Bu güzelliği görmeyi herkese tavsiye ediyorum”
Herkesi Türkiye’nin en yüksek şelalesini görmeye çağıran Ensar Öztürk, “Bu doğal güzelliği görebilmek işin 200 kilometre uzaklıktan geldim. Çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum” derken, ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye gelen 6 yaşındaki minik ziyaretçi Eymen Bülbül ise “Gördüğünüz gibi şelale çok güzel. Dayanamadım suyuna girerek serinledim. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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