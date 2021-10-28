"Şavşat sadece Karagöl'de ibaret değil. Arsiyan Yaylası, Balıkgölü var. Bunların dışında birçok rota bulunuyor. Doğa tutkunları için inanılmaz bir yer. Sonbahar aylarında renk cümbüşünün zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Sarı kırmızı ve yeşil inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. İnsanlar fotoğrafları görünce burası İsviçre mi diyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz. İstanbul'dan düğün ve nişan çekimleri için buraya gelen insanlara rastladık. Burada gidilecek o kadar çok rota var ki zaman yetmiyor."