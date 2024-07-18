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        Haberler Magazin 50 yaşındaki eski manken Arzum Onan, Borum tatilinde plajda çöp topladı - Magazin haberleri

        Arzum Onan tatilde çöp topladı

        Bodrum'da tatil yapan Arzum Onan, konakladığı bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Denize giren Onan, çıkışta kumsaldaki çöpleri topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 07:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:24
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, Bodrum'da Turgutreis'te tatil yapıyor.

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        Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen tescilli güzel, bir ara sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Beyaz renkli straplez bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Arzum Onan, denizden çıktıktan sonra kumsaldaki çöpleri elleriyle topladı.

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        50 yaşındaki eski mankenin çöp topladığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

        #Arzum Onan
        #Çöp
        #Bodrum tatili
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