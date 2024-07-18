Arzum Onan tatilde çöp topladı
Bodrum'da tatil yapan Arzum Onan, konakladığı bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Denize giren Onan, çıkışta kumsaldaki çöpleri topladı
Giriş: 18.07.2024 - 07:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:24
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, Bodrum'da Turgutreis'te tatil yapıyor.
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Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen tescilli güzel, bir ara sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Beyaz renkli straplez bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Arzum Onan, denizden çıktıktan sonra kumsaldaki çöpleri elleriyle topladı.