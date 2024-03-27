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        Haberler Dış Yazar Arzum Onan kimdir, kaç yaşındadır? Arzum Onan'ın hayatı ve biyografisi

        Arzum Onan kimdir, kaç yaşındadır? Arzum Onan'ın hayatı ve biyografisi

        Türk sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden Arzum Onan, oyunculuk başarıları ve modellik kariyeriyle tanınmaktadır. Peki, Arzum Onan kimdir ve kaç yaşındadır? Hem estetik duruşu hem de sanatsal yetenekleriyle dikkat çeken bu çok yönlü sanatçının hayat hikayesine ve başarılarına yakından bakalım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:51
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        Arzum Onan kimdir, kaç yaşındadır?
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        Arzum Onan, Türk sinema, tiyatro ve dizi sektörlerinde kendini kanıtlamış bir oyuncu ve aynı zamanda başarılı bir modeldir. Sanat dünyasına adımını attığı andan itibaren, özgün oyunculuk tarzı ve estetik güzelliği ile ön plana çıkan Onan, pek çok başarılı projeye imzasını atmıştır. Arzum Onan'ın hayatı, sanata olan tutkusu ve modellik kariyerinde elde ettiği başarılarla doludur. Bu yazımızda, Arzum Onan'ın kişisel yaşamından, profesyonel kariyerine kadar pek çok önemli detayı inceleyeceğiz.

        Arzum Onan Kimdir?

        Arzum Onan, Türk sinema ve tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Aynı zamanda başarılı bir model olarak da tanınan Onan, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken çok yönlü bir sanatçıdır. Sanat ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Onan, oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli karakterlere hayat vererek izleyiciyi büyülemiştir. Arzum Onan 1993 yılında “Miss Turkey” yarışmasında “Türkiye Güzeli” seçilmiştir.

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        Arzum Onan Nereli?

        Arzum Onan kaç yaşında sorusu yıllara meydan okuyan eski manken ve oyuncu Onan ile ilgili merak edilen konulardan biridir. 31 Ekim 1973 Ankara doğumlu olan sanatçı 2024 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

        Arzum Onan Hayatı

        Arzum Onan, Türk sanat ve moda dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş, başarılı bir model ve oyuncudur. 31 Ekim 1973'te, Ankara'da memur bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Onan, çocukluğunu Ankara'da geçirmiş, eğitim hayatının ilerleyen dönemlerinde İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'daki eğitimine Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi'nin Yapı Ressamlığı Bölümü'nde devam eden Onan, buradan mezun olduktan sonra sanat ve moda dünyasına ilk adımlarını atmıştır.

        1992 yılında, Gaye Sökmen Ajansı ile modellik ve mankenlik kariyerine başlayan Onan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1993 yılında katıldığı "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli" unvanını kazanan Onan, aynı yıl içerisinde "Miss Europe" yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilerek uluslararası alanda da başarısını kanıtlamıştır.

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        Sanat ve moda dünyasındaki başarılı kariyerine paralel olarak, 1996 yılında tanınmış oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlenen Onan, bu evlilikten "Can" adında bir oğla sahip olmuştur. Çift, 2023 yılında yollarını ayırmıştır.

        Onan, modellik kariyerine ek olarak, 1997 yılında başladığı ve dört yıl süren "Sıcak Saatler" adlı televizyon dizisinde oyunculuk yaparak ekranlarda da boy göstermiştir. Bu projeden sonra özellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde yer alarak, sanatını ve ününü hayır işlerine de taşımıştır.

        Arzum Onan'ın hayatı, başarılarla dolu bir sanat ve moda yolculuğunu, kişisel gelişim ve değişimlerle birleştiren zengin bir hikayeye dönüşmüştür. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir yüz olmayı başaran Onan, sanat ve moda dünyasındaki varlığını sürdürmekte ve ilham vermeye devam etmektedir.

        Filmografisi:

        • Yeni Bir Yıldız, 1997
        • Sıcak Saatler, 1998
        • Merdoğlu, 2000
        • Zeybek Ateşi, 2002
        • Sahra, 2004
        • Sessiz Fırtına, 2007
        • Aşkın İkinci Yarısı, 2009
        • Hayat Ağacı, 2010
        • Ünlüler Bulvarı, 2010
        • Show Kulüp, 2012
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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