Arzum Onan: Çok güzel bir dostluğumuz var
Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski eşiyle ilgili olarak; "Çok güzel bir dostluğumuz var" dedi
Giriş: 04.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:39
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1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.
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23 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arzum Onan, bir ödül törenine katıldı.