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        Haberler Magazin Arzum Onan: Mehmet ile görüşüyoruz - Magazin haberleri

        Arzum Onan: Çok güzel bir dostluğumuz var

        Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski eşiyle ilgili olarak; "Çok güzel bir dostluğumuz var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:39
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        1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

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        23 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arzum Onan, bir ödül törenine katıldı.

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        Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında konuşan ünlü isim; "Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak" dedi.

        #Mehmet Aslantuğ
        #Arzum Onan
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