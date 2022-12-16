Asake konserinin girişinde ezildiler

Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Asake'nin dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'da verdiği konserin başlamasının ardından meydana gelen olay sonrası etkinlik iptal edildi.
O2 Academy Brixton adlı konser salonuna zorla girmeye çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Londra'nın Brixton semtindeki konser salonunun girişinde meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 4 kişinin durumunun ağır olduğu, ezilmeden kaynaklandığına inanılan yaralarının bulunduğu kaydedildi.
Diğer hafif yaralıların ise konser alanında tedavi edildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayın araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kapsamlı polis araştırmasının yapılarak olay yerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini bildirildi.
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