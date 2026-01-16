Habertürk
        ASAP Rocky: Annem, Rihanna ile aşk yaşamamı istedi

        ASAP Rocky: Annem, Rihanna ile aşk yaşamamı istedi

        Rihanna ile üç çocuklu bir aile kuran ASAP Rocky, kendisini bu ilişkiye teşvik eden kişinin annesi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:40
        "Annem Riri ile aşk yaşamamı istedi"
        Rap şarkıcısı ASAP Rocky, üç çocuğunun annesi Rihanna ile olan romantik ilişkisi hakkında konuştu. Rihanna ile birlikteliğini kamuoyuna 2021'de duyuran ASAP Rocky, ünlü pop yıldızıyla ilişki kurması için onu kimin teşvik ettiğini açıkladı.

        Bir podcast yayınında konuşan rapçi, annesi Renee Black'in kendisi ve Rihanna'nın flört etmeye başlamasını gerçekten isteyen kişi olduğunu söyledi. Rocky, "Annem sürekli 'Şu an birlikte olduğun kızı sevdiğini biliyorum ama ben senin Riri ile olmanı istiyorum' derdi" ifadesini kullandı.

        Ünlü rapçi; "Ben de 'Anne, neden sürekli bunu söylüyorsun? O kız beni o şekilde bile istemiyor. Sakin ol anne. O sadece benim arkadaşım' derdim" şeklinde konuştu.

        Annesinin, Rihanna ile birlikte olması konusunda ısrarlı olduğunu söyleyen Rocky, "Anneler bilir" dedi. Uzun yıllar sadece arkadaş olan, her ikisi de 37 yaşındaki ASAP Rocky ve Rihanna, 2019 sonlarında ilişkilerini aşka dönüştürdü. "Aynı dünyaların insanları gibiydik. Aynı yıl doğduk. Babam onun memleketinden" diyen Rocky, "Çok fazla benzerlik var, çok komik. Bunun üzerine çok gülüyoruz" ifadesini kullandı.

        "O dönemde hayatıma girdiği için minnettarım, çünkü ondan önceki herhangi bir zamanda böyle bir şeye hazır olduğumu düşünmüyorum" diyen Rocky, "Sanırım o da hazır değildi" diye ekledi.

        ASAP Rocky ve Rihanna ikilisi, 2021'de aşklarını duyurduktan sonra üç çocuk sahibi oldu. Çiftin 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adında oğulları ve henüz 3 aylık olan kızları Rocki dünyaya geldi.

