ASEAN Myanmar'a silah ambargosu kararına karşı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-Pasifik
ABONE OL

ASEAN Myanmar'a silah ambargosuna karşı çıkıyor

Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkeleri, Myanmar'a silah satışlarının ve her türlü tedarikin dondurulmaması için çağrı yaptı. BM Daimi Temsilci Yardımcısı Georg Sparber, ASEAN üyesi ülkelerin bu talebine karşılık gerekçelerinin olmadığını ve ASEAN tarafından "herhangi bir neden belirtilmediğini" söyledi.

ASEAN Myanmar'a silah ambargosuna karşı çıkıyor
ASEAN Myanmar'a silah ambargosu kararına karşı çıktı
0:00 / 0:00
Reuters

Benar News'in haberine göre dokuz Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkesi Birleşmiş Milletler'i Myanmar'a silah satışlarına ambargo uygulamaması için çağrı yaptı.

Çağrıda, Myanmar'a silahların, mühimmatların ve askeri teçhizatın Myanmar'a doğrudan ve dolaylı arzının, satışının veya transferinin askıya alınmasını kapsayan silah ambargosuna karşı çıktıklarını belirtildi.

Silah ambargosuna karşı çıkan ASEAN üyesi ülkeleri, çağrının arkasındaki nedene ilişkin Reuters'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.

BM'ye ithafen yazdıkları çağrı metininde, ASEAN, BM Genel Kurulu öncülüğündeki Myanmar'a silah ambargosu yaptırımına karşısında yer aldıklarını belirtti.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükûmeti deviren ordunun başındaki isim General Ming Aung Hlaing'in Endonezya'da düzenlenen ASEAN zirvesine katılması, askerî rejim liderinin bizzat tanınması nedeniyle tepkiye yol açmıştı.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta diplomatik kaynaklardan gelen açıklamada Myanmar'a her türlü silah transferlerinin durdurulmasına ilişkin oylamanın ertelendiği açıklandı.

BM Genel Kurulu silah ambargosuna ilişkin oylamanın hangi tarihe ertelendiğini bildirmedi. Myanmar'a uygulanacak silah ambargosu kararının bağlayıcı olmadığını söylerken, silah tedarikini durdurmaya yönelik kararın kuruldan geçmesi için yeterli desteği bulamadığını söylemişti

Myanmar'a silah satışının durdurulmasına ilişkin ambargo teklifi ilk olarak Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri olan Lihtenştayn tarafından yapıldı. 48 ülke Myanmar'a ambargo teklifini destekledi.

Ambargo teklifini destekleyen ülkeler arasında İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD var. Asya ülkelerinden teklifin altında imzası bulunan tek ülke ise Güney Kore.

Güney Kore Myanmar'a silah ambargosuna ilişkin desteğini Güneydoğu Asya Uluslar Birliği olan ASEAN zirvesinden sonra yapmıştı.

Kararın bağlayıcılığı yok ancak siyasi açıdan etkili olacak karar, tüm silahların, mühimmatların ve askeri teçhizatın Myanmar'a doğrudan ve dolaylı arzının, satışının veya transferinin askıya alınmasını kapsıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı - Haberler
DÜNYAJaponya'da Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi ...
SON DAKİKA: Almanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyükler koronavirüs aşısı yaptırabilecek! - Haberler
DÜNYAAlmanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyüklere aşı!
Fas Meclisinden İspanya'ya Batı Sahra tepkisi
DÜNYAFas'tan İspanya'ya Batı Sahra tepkisi
Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpışan kargo gemisi battı: 3 kayıp
DÜNYAJaponya'da kimyasal yüklü tankerle çarpışan kargo ...
New York'taki Ortodoks Yahudiler İsrail'i protesto etti
DÜNYANew York'taki Ortodoks Yahudilerden İsrail protestosu
UNRWA yetkilisi, 'istisnalar hariç Gazze'de sivil hedefleri vurmadılar' açıklamasından dolayı özür diledi
DÜNYAUNRWA yetkilisinden Gazze özrü
NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir
DÜNYANATO'dan Afganistan açıklaması
Suriye'de Beşar Esad'ın seçimleri yüzde 95 oy alarak kazandığı açıklandı
DÜNYASuriye'de 'Beşar Esad seçimi kazandı' açıklaması
Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor
DÜNYABiden'dan Trump'a 'muafiyet' şoku!
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
DÜNYAABD'nin Afganistan'da çekildiği üslere Taliban ...