Görünmüyor ama 155 bin liraya satıldı!

ASEAN Myanmar'a silah ambargosu kararına karşı çıktı 0:00 / 0:00

Reuters

Benar News'in haberine göre dokuz Güneydoğu Asya Birliği üyesi ülkesi Birleşmiş Milletler'i Myanmar'a silah satışlarına ambargo uygulamaması için çağrı yaptı.

Çağrıda, Myanmar'a silahların, mühimmatların ve askeri teçhizatın Myanmar'a doğrudan ve dolaylı arzının, satışının veya transferinin askıya alınmasını kapsayan silah ambargosuna karşı çıktıklarını belirtildi.

Silah ambargosuna karşı çıkan ASEAN üyesi ülkeleri, çağrının arkasındaki nedene ilişkin Reuters'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.

BM'ye ithafen yazdıkları çağrı metininde, ASEAN, BM Genel Kurulu öncülüğündeki Myanmar'a silah ambargosu yaptırımına karşısında yer aldıklarını belirtti.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükûmeti deviren ordunun başındaki isim General Ming Aung Hlaing'in Endonezya'da düzenlenen ASEAN zirvesine katılması, askerî rejim liderinin bizzat tanınması nedeniyle tepkiye yol açmıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta diplomatik kaynaklardan gelen açıklamada Myanmar'a her türlü silah transferlerinin durdurulmasına ilişkin oylamanın ertelendiği açıklandı.

BM Genel Kurulu silah ambargosuna ilişkin oylamanın hangi tarihe ertelendiğini bildirmedi. Myanmar'a uygulanacak silah ambargosu kararının bağlayıcı olmadığını söylerken, silah tedarikini durdurmaya yönelik kararın kuruldan geçmesi için yeterli desteği bulamadığını söylemişti

Myanmar'a silah satışının durdurulmasına ilişkin ambargo teklifi ilk olarak Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri olan Lihtenştayn tarafından yapıldı. 48 ülke Myanmar'a ambargo teklifini destekledi.

Ambargo teklifini destekleyen ülkeler arasında İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD var. Asya ülkelerinden teklifin altında imzası bulunan tek ülke ise Güney Kore.

Güney Kore Myanmar'a silah ambargosuna ilişkin desteğini Güneydoğu Asya Uluslar Birliği olan ASEAN zirvesinden sonra yapmıştı.

Kararın bağlayıcılığı yok ancak siyasi açıdan etkili olacak karar, tüm silahların, mühimmatların ve askeri teçhizatın Myanmar'a doğrudan ve dolaylı arzının, satışının veya transferinin askıya alınmasını kapsıyor.