Savunma Sanayi şirketi Aselsan, 2019 yılı itibariyle bin 200 kişi personel alımı gerçekleştirecek. Belirli branşlarda personel alımı yapacak Aselsan, şu an bünyesinde hali hazırda 6 bin 500 işçi barındırıyor. İşte, Aselsan bin 200 işçi alımına dair detaylar...

ASELSAN 1200 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, personel alımının 2019 yılında gerçekleşeceğini belirtti.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Aselsan, 2019 yılında bünyesine katacağı bin 200 kişinin yüzde 80'inin mühendis olacak ve ağırlıklı olarak elektronik, bilgisayar, makine mühendisi kadrolarından istihdam sağlanacak.