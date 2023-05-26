ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9 milyon 456 bin 866 dolar olan bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.