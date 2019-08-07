ASELSAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) alınması için pay devri sözleşmelerini imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının TUSAŞ Türk Havacılık ve Sanayii AŞ'den devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalanmış olup, gerekli ödeme ve tescil süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili şablon ile ayrıca açıklama yapılacaktır." denildi.

Açıklamada, şirketin, yurt içi ve dışında insan kaynakları çalışmaları yürütmek, bu konularda danışmanlık, koçluk ve akreditasyon hizmetleri vermek ve her kademede eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, fuar organizasyonu ve dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için 2018 yılında kurulduğu bildirildi.

1.3 MİLYAR LİRA KÂR ETTİ

Bunun yanında ASELSAN 2019 Ocak-Haziran dönemi mali sonuçlarını da açıkladı. Buna göre ASELSAN'ın geçen yılın ilk yarısında 941 milyon 797 bin lira olan konsolide net kârı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 332 milyon 948 bin liraya yükseldi. Şirketin konsolide net karı, bu yılın 2. çeyreğinde ise 703 milyon 652 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 590 milyon 436 bin lira düzeyindeydi.