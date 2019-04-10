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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Asena Tuğal, bir kadın arkadaşı ile bir alışveriş merkezinde tura çıktı. Köpeğini kucağından bir an olsun indirmeyen güzel oyuncu, arkadaşıyla sohbet ettiği sırada fotoğraflarının çekildiğinin farkına varmadı. Tuğal, objektifleri fark edince kahkaha atarak, "Sizi fark etmedim ben, dalmışım" dedi.