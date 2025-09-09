Habertürk
        Asena Tuğal, yaza veda etti - Magazin haberleri

        Asena Tuğal, yaza veda etti

        Oyuncu Asena Tuğal, tatil sezonunu kapattı. Tuğal, paylaştığı pozlarla Bodrum'a veda ettiğini duyurdu

        Giriş: 09.09.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:16
        Yaza böyle veda etti
        Asena Tuğal, tatil sezonunu noktaladı. Sezonu Bodrum'da sonlandıran oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

        Tuğal, denizde çekilen karelerine; "Bodrum’dan ayrılıyorum. Denizin tuzunu tenime, sohbetleri aklıma, hegemonya ile didiştiğimiz sahneleri kalbime kazıdım. Bodrum, tatilin, dostlukların, aşkın, felsefenin, dayanışmanın, özgürlüğün, umudun mekânı. Bil ki sana tutkum bitmez. Hadi eyvallah" mesajını yazdı.

