Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Asensio, Fenerbahçe'de 11. golünü attı - Futbol Haberleri

        Asensio, Fenerbahçe'de 11. golünü attı

        Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asensio, Fenerbahçe'de 11. golünü attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile oynarken, sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.

        Karşılaşmanın 52. dakikasında Nene'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Asensio, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

        Deneyimli oyuncu Trendyol Süper Lig'de son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, kupada oynadığı 2. maçında da gol sevinci yaşadı.

        Trendyol Süper Lig'de 9 golü bulunan İspanyol futbolcu toplamda 11. golüne ulaştı.

        Mavi-beyazlılara karşı yedek başlayan Asensio, 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 4 Şubat 2026 (ABD-İran Gerilimi Nasıl Sonuçlanır?)

        ABD-İran savaşı an meselesi mi? ABD-İran savaşının ilk kıvılcımı mı? İran Türkiye yerine Umman mı dedi? İran Umman'dan ne umuyor? İran zaman mı kazanıyor? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran masası kurulmadan çöktü mü? ABD-İran müzakereleri olacak mı? ABD-İran gerilimi nasıl sonuçlanır? Füzelerin ateşle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?