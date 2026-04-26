Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? Asensio'nun sağlık durumu nasıl?
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı saatler kala gözler takımların son durumuna çevrildi. Karşılaşmaya kısa süre kala özellikle Marco Asensio'nun oynayıp oynayamayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcunun sağlık durumu ve maç kadrosundaki yeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:34 Güncelleme:
ASENSIO DERBİYE HAZIR
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.