2021 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Geçtiğimiz Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı yapıldı. Toplantının ardından TÜİK asgari ücret önerisi belli oldu. Bununla birlikte konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. İşte, 2021 asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar işçi için asgari geçim tutarı rakamını açıkladı. Asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında arttı. Ağır işlerde çalışan işçiler için asgari geçim tutarı 2792.10 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2792.10 TL’ye, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2507.70 TL’ye, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2339.10 TL’ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Gönlünüzden geçen nedir?' sorusunu "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret dördüncü toplantısının tarihi asında 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih. Ancak henüz bununla ilgili resmi bir bilgilendirme söz konusu değil.

ASGARİ ÜCRET SON TAHMİNLER

Brüt asgari ücretten yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi işçi payı, yüzde 1 oranında işsizlik fonu primi işçi payı ile yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında da damga vergisi kesiliyor. İşverenden ise ayrıca brüt ücretin yüzde 15.5’i oranında sosyal güvenlik primi işveren payı ile yüzde 2 oranında işsizlik fonu primi işveren payı alınıyor.

Olası artış oranlarına göre işverenin cebinden çıkacak paradan işçinin cebine ve devletin kasasına girecek para şöyle:

Asgari ücretteki artışın 3'te 1'i devlete (TL) Brüt A.Ü. Net A.Ü. Devletin payı İşverene maliyeti Mevcut 2943.00 2324.71 1133.32 3458.03 Yüzde 12 artış 3296.16 2603.67 1269.23 3872.99 Yüzde 15 artış 3384.45 2673.41 1303.32 3976.73 Yüzde 17 artış 3443.31 2719.91 1325.98 4045.89 Yüzde 20 artış 3531.60 2789.65 1359.98 4149.63

YÜZDE 12 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 12 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 279 TL artarak 2.603 TL olacak. Buna karşılık sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 136 lira artarak bin 133 liradan bin 269 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 415 lira artarak 3.458 TL’den 3.873 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 15 ARTARSA: Bu durumda işçinin cebine giren net ücret ocak ayından itibaren 349 lira artarak 2 bin 673 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 170 lira artarak bin 303 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 519 lira artarak 3.977 liraya ulaşacak.

YÜZDE 17 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 17 artması durumunda işçinin cebine girecek para 395 lira artarak 2 bin 720 lira olacak. Devletin kasasına giren para ise 193 lira artarak bin 326 liraya yükselecek. İşverenin cebinden çıkan para ise 589 lira artışla 4 bin 46 liraya çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 20 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 465 lira artacak ve net asgari ücret 2.790 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 227 lira artışla bin 360 liraya yükselecek. Asgari ücretin işverene maliyeti de 692 lira artışla 4.150 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

2016 yılında uygulanan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmasıyla birlikte aynı yıldan itibaren asgari ücrete devlet desteği verilmeye başlandı. İşçi başına aylık 100 lira ile başlayan destek tutarı geçen yıl 500’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 100 lira, 500’den az işçi çalıştıran işyerlerinde de 150 lira olarak uygulandı. Bu yıl ise tüm işyerleri için işçi başına aylık 75 lira destek sağlandı. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücret desteğinin gelecek yıl da devam etmesini istiyor ancak desteğin 2021 yılında devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ 2021 NE OLACAK?

İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden herkese uygulanan asgari geçim indirimi (AGİ) asgari ücrete göre belirleniyor. Bekar bir işçi için 2020 yılında 220.73 TL olan aylık AGİ tutarı, yüzde 12 artışta 247.21 TL’ye, yüzde 15 artışta 253.84 TL’ye, yüzde 17 artışta 258.17 TL’ye, yüzde 20 artışta da 264.87 TL’ye yükselecek.