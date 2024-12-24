Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor: Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi açıklandı. Son kez bir araya gelecek Komisyon sonrasında asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Şu ana kadar verilen tek rakam Türk-İş'in oldu ve 29 bin 583 TL talep edildi. Peki, Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, asgari ücret son toplantı tarihi...
Türkiye'nin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısına çevrildi. Son toplantının da tarihi belli oldu ve milyonlarca vatandaş Komisyon'dan çıkacak rakam için toplantıya kitlendi. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücret toplantısı 24 Aralık Salı bugün yapılacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücretin bu hafta belirleneceğini belirtti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Ağırlıklı görüş, asgari ücret zammının yüzde 30 – 35 oranında olacağı yönünde. Yüzde 35 zam durumunda brüt asgari ücret 27.003 TL, net asgari ücret ise 22.953 TL olacak.
İşçi ücretleri üzerinden alınan işveren priminde maliyetler geçen yılın ilk yarısına göre bu yıl 1,25 puan artacak. Bu artışın 0,25 puanı kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2,00’den yüzde 2,25’e yükseltilmesinden, 1 puanı ise 5 puanlık işveren primi indiriminin 4 puana düşürülmesinden kaynaklanacak. Prim artışları dolayısıyla net asgari ücret yüzde 35 oranında artarken, asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 36,4 olacak. Asgari ücret zammının yüzde 35 olması durumunda 2024’ün ocak ayında 23.502,94 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl 32.066,50 TL’ye çıkacak.
Beş puanlık prim indirimi yaklaşık 3,3 milyon işçiyi kapsayan imalat sanayiinde aynen devam edecek. Bu sektörlerdeki işveren primi artışı 0,25’te kalacak. Zammın yüzde 35 olması durumunda imalat sanayiinde asgari ücretin işverene maliyeti 31.796,50 TL olacak.
ASGARİ ÜCRETİN YILLIK ORTALAMA ALIM GÜCÜ 13.504 TL
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
2024 yılında net asgari ücret 17.002 TL olarak uygulandı. Ancak, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücü ilk aydan itibaren hızla eridi. Asgari ücretin alım gücündeki kayıp ocak ayında 1.068 TL ile başladı, kasım ayında 5.105 TL’ye çıktı. Yıl sonu enflasyonu yüzde 46 olarak gerçekleşirse, asgari ücretin alım gücü aralık ayı sonunda 5.357 TL azalmış olacak.
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI!
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için tekliflerini açıkladı.
Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyetinde yer alan basın mensubu Sezer Özseven’den, işçilerin talep ettiği en düşük ücret rakamının yer aldığı zarfı alarak, “Ben şimdi bu kararı burada açıyorum ve aynen okuyorum. ‘TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 lira olmaktadır. Enflasyon üzerine refah parayı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır’. İlk defa yanınızda açıyorum ve okuyorum. Durum bu.” diye konuştu.