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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret ara zammında beklenen açıklama geldi! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılması beklenen olası ara zamma çevrilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaşmasının ardından asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi son olarak Ocak ayında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Asgari ücret ara zammında yapılan son dakika açıklamaları gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete yönelik ara zam beklentilerine ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Güler hükümetin dar gelirli vatandaşları desteklemeye devam edeceğini belirterek, enflasyon ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini söyledi. Peki, Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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        TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

        Memur-Sen’in talepleri ve kamuoyundaki beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise net bir mesaj verdi.

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        Güler, dar ve sabit gelirli kesimlere destek verdiklerini vurgulamakla birlikte, mevcut durumda herhangi bir zam hazırlığının bulunmadığını şu sözlerle ifade etti:

        “Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; bunu ifade etmek isterim. Biz her zaman dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.”

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        2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olmuştu.

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