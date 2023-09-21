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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret desteği başvuruları nasıl yapılır, kimler alır? Asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret desteği başvuruları nasıl yapılır, kimler alır? Asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL?

        Asgari ücret desteği çalışanların ve işverenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından asgari ücret desteğiyle ilgili genelleme geldi. Genellemenin detaylarını Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç okuyucularıyla paylaştı. Asgari ücret desteğine nasıl başvurulur? Asgari ücret desteğini kimler alabilir? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:41
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        Asgari ücret desteğiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından genelge yayınlandı. İşçi ve işverenler genelgeyle birlikte "Asgari ücret başvuruları nasıl yapılır?" ve "Asgari ücret desteğini kimler alır?" sorularının cevabını araştırıyor. Genelgenin yayınlanmasının ardından merak edilen detayları haberimizde derledik. Detayları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç derledi. İşte detaylar...

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        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı genelgeye göre, bu yılın ikinci yarısında işçi başına günlük 16.66 TL asgari ücret desteği uygulanacak. Aylık destek tutarı 500 lira olacak. SGK, gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteğini doğrudan başlatacak. Destekten yararlanmaması gereken işverenler başvurarak desteğin sona erdirilmesini isteyecekler.Destekten yararlanmak isteyen çalışanların başvuru yapması gerekölmeyecek. İşveren prim ücretinden kesilen parayı çalışanın hesabına yatıracak.

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        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

        Asgari ücret desteğinden, gündelikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı, bahçıvan gibi ek – 9 kapsamında ev hizmetlerinde işçi çalıştıran işverenler ile konut kapıcısı çalıştıranlar da yararlanabilecek. Destek tutarı, ödenecek primden mahsup edilecek. Böylece ev hizmetlerinde çalıştırdıkları bakıcı, gündelikçi gibi işçiler ile kapıcılar için her ay 500 TL daha az prim ödeyecekler.

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        İşletmelere asgari ücret desteği verilirken, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 324 TL (aylık 9 bin 705 TL) ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınacak. İlk defa bu yıl işçi çalıştırılan işletmelerde ise tüm işçiler için destek uygulanacak. Daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2022 yılında hiç işçi çalıştırmamış işletmeler de bu yıl çalıştıracakları tüm işçileri için destekten yararlanabilecek. Bu kuralların tamamı, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler ile konut kapıcıları için de geçerli olacak.

        Sendikalı işyerlerine yönelik desteklerde 324 TL günlük kazanç yerine 647 TL (aylık 19 bin 410 TL) esas alınacak. Sendikalı işyerlerine sağlanan haktan, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri yararlanacak. Toplu iş sözleşmesi olduğu halde destekten yararlanamamış işletmeler, kapsama alınmak için Çalışma Genel Müdürlüğüne başvuracaklar.

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        EKSİK PRİMİ OLANLAR YARARLANAMAYACAK

        Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca sigortasız kaçak işçi çalıştırdığı veya kazançları eksik bildirdiği tespit edilen işletmeler, diğer işçileri için asgari ücret desteğinden yararlanabilecekler. Denetim sonucu eksik yatırıldığı tespit edilen prim günleri diğer çalışanların prim günlerinden düşülecek. Başka bir ifadeyle, eksik gösterilen prim günleri için asgari ücret desteği sağlanmayacak.

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        Çalıştırdığı işçilerin prime esas kazançlarını 2023 yılı temmuz – aralık döneminde SGK’ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden, sağlanmış olan asgari ücret desteği faiziyle geri alınacak. Ancak, eksik bildirilen prime esas kazanç tutarı asgari ücretin onda birinden az olursa, bu eksikliğin 15 gün içinde giderilmesi halinde asgari ücret desteği devam edecek.

        Bu yılın temmuz aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen veya 2023 yılında SGK’ya prim ve para cezası borcu bulunanlar destekten yararlanamayacak. Prim ve para cezası borcunu tecil ve taksitle ödemekte olanlar ise yararlanabilecek.

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        Asgari ücret desteğinin verilebilmesi için işyerinde bu yıl bildirilecek işçi sayısının, geçen yıl ocak – aralık döneminde aylık bazda çalıştırılan en az işçi sayısının altında olmaması gerekiyor. Bu konudaki değerlendirmeler her ay için ayrı yapılacak. Örneğin, 2022 yılında ayda en az 5 işçi çalıştırmış olan bir işyeri bu yıl 5 işçinin altına düştüğü aylarda destekten yararlanamayacak, 5 işçi ve üzerinde işçi çalıştırdığı aylarda yararlanabilecek.

        #asgari ücret
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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