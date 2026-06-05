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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zammı 2026 ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2026 Asgari ücret ara zammı açıklaması

        Asgari ücret zammı 2026 ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

        Türkiye'de milyonlarca çalışan ve işverenin gözü temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda asgari ücret artacak mı?" soruları yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Ocak 2026'da belirlenen net asgari ücret sonrası açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte 2026 asgari ücret ara zammında son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        1

        5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam yeniden milyonların gündemine taşındı. Temmuz ayına kısa süre kala çalışanlar, “Asgari ücret artacak mı, ara zam kararı alınacak mı?” sorularına yanıt ararken, gözler hem enflasyon rakamlarına hem de açıklamalara çevrildi. Asgari ücrette yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olurken, 2026 temmuz ara zam ihtimaliyle ilgili son gelişmeler araştırılıyor. İşte bilgiler...

        2

        MAYIS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

        3

        TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

        Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        5

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

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